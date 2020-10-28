Боевой петух убил шерифа полиции на Филиппинах

Боевой петух убил руководителя полиции одного из муниципалитетов на Филиппинах. Инцидент произошел в ходе рейда на помещение, в котором проходили незаконные петушиные бои, сообщает агентство PNA.

Сообщается, что петух ранил лейтенанта Кристиана Блока в артерию на шее лезвием, прикрепленном к шпорам. Полицейский скончался по пути в больницу.

В разговоре с изданием начальник полиции Арнел Апуд отметил, что это первый раз за 25 лет его службы, когда сотрудник погибает из-за петуха. Он добавил, что выражает свои глубочайшие соболезнования семье и родственникам убитого полицейского.

В ходе рейда полиция изъяла семь боевых петухов и 550 филиппинских песо (11 долларов). Три человека были арестованы.

Наряду с большинством развлекательных и спортивных мероприятий петушиные бои запрещены в Филиппинах на фоне пандемии коронавируса.

