Богомаз: В Брянске пресекли атаку украинских БПЛА на телебашню

Он отметил, что атаку БПЛА пресекли силы противовоздушной обороны. По словам Богомаза, возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Кроме того, Брянская городская администрация в Telegram-канале сообщила, что в здании следственного комитета на улице Красноармейская «произошел хлопок». Подчеркивается, что в результате были выбиты окна, пострадавших нет.

Ранее, 30 августа, силы ПВО сбили украинский беспилотник над Советским районом Брянска. В результате падения дрона были частично повреждены крыша и остекление административного здания, произошло возгорание, передает «Радиоточка НСН».

