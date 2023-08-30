Богомаз: В Брянске пресекли атаку украинских БПЛА на телебашню

Два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Минобороны: над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотники

Он отметил, что атаку БПЛА пресекли силы противовоздушной обороны. По словам Богомаза, возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Кроме того, Брянская городская администрация в Telegram-канале сообщила, что в здании следственного комитета на улице Красноармейская «произошел хлопок». Подчеркивается, что в результате были выбиты окна, пострадавших нет.

Ранее, 30 августа, силы ПВО сбили украинский беспилотник над Советским районом Брянска. В результате падения дрона были частично повреждены крыша и остекление административного здания, произошло возгорание, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
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