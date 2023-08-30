Богомаз: В Брянске пресекли атаку украинских БПЛА на телебашню
Два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что атаку БПЛА пресекли силы противовоздушной обороны. По словам Богомаза, возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Кроме того, Брянская городская администрация в Telegram-канале сообщила, что в здании следственного комитета на улице Красноармейская «произошел хлопок». Подчеркивается, что в результате были выбиты окна, пострадавших нет.
Ранее, 30 августа, силы ПВО сбили украинский беспилотник над Советским районом Брянска. В результате падения дрона были частично повреждены крыша и остекление административного здания, произошло возгорание, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru