Боевые корабли РФ направлены на помощь терпящему бедствие у Шри-Ланки танкеру
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота срочно направлен на оказание помощи танкеру New Diamond, который терпит бедствие в Индийском океане в 180 милях от побережья Шри-Ланки, передает ТАСС.
В составе этой группы кораблей находятся большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", большой морской танкер "Борис Бутома".
Судно New Diamond (порт приписки Панама) шло из Кувейта в Индию, сейчас на на его борту остались два члена экипажа, остальные – на спасательных шлюпках. "Интерфакс" со ссылкой на СМИ сообщает, что причиной происшествия стал пожар в машинном отделении танкера.
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