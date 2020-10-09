Боевики взорвали школу в Афганистане
Боевики взорвали школу, расположенную в лагере беженцев в провинции Кандагар, сообщает РИА Новости.
Как рассказал официальный представитель полиции Джамал Насир Баракзай, в результате взрыва было разрушено здание недавно построенной школы в районе Жари. Информации о пострадавших нет. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.
По данным источника агентства, строительство школы обошлось в 65 000 долларов, финансирование обеспечили министерство восстановления и развития сельского хозяйства Афганистана и проект развития EQRA.
В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и запрещённого в России террористического движения «Талибан». В сентябре в Катаре представители сторон впервые за несколько десятилетий сели за стол переговоров, что стало возможным после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля.
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