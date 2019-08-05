Боевики обстреляли реактивными снарядами российскую базу «Хмеймим» в Сирии
Боевики в Сирии обстреляли реактивными снарядами залпового огня российскую авиабазу «Хмеймим». Всего было выпущено три боеприпаса, сообщили в министерстве обороны РФ. Как уточняет «Свободная пресса», средства контроля периметра воздушного пространства базы зафиксировали пуски в 14:30 по московскому времени в понедельник, 5 августа.
Обстрел вёлся с северной стороны от аэродрома. Никаких повреждений на базе не отмечено, среди военнослужащих никто не пострадал. Однако ранения получили несколько местных жителей, потому что снаряды разорвались в соседнем населённом пункте.
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