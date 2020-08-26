Боевик в Ингушетии подорвался на собственной бомбе

Боевик, уничтоженный в среду, 25 августа в Назрановском районе Ингушетии подорвался на своей же самодельной бомбе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее сегодня сообщалось, что в ходе спецоперации в Ингушетии был ликвидирован боевик, передает Ura.ru. Операция проходила в лесу возле села Али-Юрт в Назрановском районе.

