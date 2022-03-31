Боец нацбата «Азов»* выжил при крушении украинского вертолета Ми-8

Одним из выживших пассажиров сбитого украинского вертолета МИ-9 оказался боец нацбата «Азов» (запрещен в РФ). Об этом сообщается в опубликованном видео на YouTube-канале «Операция Z».

Украинский военнопленный рассказал, что ему 21 год и он родом из Одессы.

По его словам, из Мариуполя вылетели 4 вертолета, среди пассажиров которых были, в частности, нацгвардия, пограничники, тероборона.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: pixabay.com
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