Boeing столкнулся со служебным автомобилем в Шереметьево

Пассажирский самолет Boeing в аэропорту Шереметьево столкнулся с автомобилем противообледенительной обработки. Об этом сообщает ТАСС.

Неизвестный сообщил о «минировании» 20 самолетов в Шереметьево

По словам источника агентства, самолет должен был вылететь в Канкун и в момент ЧП выруливал на взлетно-посадочную полосу. Отмечается, что пострадал водитель служебного автомобиля, среди пассажиров и экипажа самолета пострадавших нет. Борт заменили на другой.

Как сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, по факту инцидента надзорное ведомство начало проверку. Прокуратура оценит законность действий служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта и хэндлинговых компаний, готовящих самолеты к рейсам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:СамолетыШереметьевоМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры