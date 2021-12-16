Boeing столкнулся со служебным автомобилем в Шереметьево

По словам источника агентства, самолет должен был вылететь в Канкун и в момент ЧП выруливал на взлетно-посадочную полосу. Отмечается, что пострадал водитель служебного автомобиля, среди пассажиров и экипажа самолета пострадавших нет. Борт заменили на другой.

Как сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, по факту инцидента надзорное ведомство начало проверку. Прокуратура оценит законность действий служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта и хэндлинговых компаний, готовящих самолеты к рейсам.

