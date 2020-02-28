Boeing с треснувшим лобовым стеклом приземлился во Внуково
Самолёт Boeing-777, вылетевший в пятницу утром из московского аэропорта «Шереметьево», благополучно приземлился во Внуково.
Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер направлялся в Бангкок. Экипаж решил вернуться в Москву из-за трещины в лобовом стекле, сообщает RT. Лайнер развернулся в небе над Казахстаном.
Boeing принадлежит авиакомпании «Россия». В пресс-службе перевозчика сообщили АГН «Москва», что пассажиры этого рейса отправятся в Бангкок резервным бортом.
На борту находятся больше 100 человек, сообщает РЕН ТВ.
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