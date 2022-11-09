Блогера Некоглая экстрадируют из России

Пресненский суд Москвы вынес решение о депортации блогера Некоглая, который снял пародию на российского солдата, находящегося в зоне проведения спецоперации.

Отмечается, что его признали виновным в нарушении правил миграционного учета — перед депортацией он также будет должен выплатить 5 тысяч рублей штрафа.

Ранее блогера Некоглая задержали в Москве 9 ноября. Накануне Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, заявила, что обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить действия блогера на признаки преступления по ст. 280.3 УК («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил»). Поводом стал опубликованный в TikTok ролик Некоглая с аллюзией на видео с российским солдатом, на которого сбрасывают гранаты с дрона.

Блогер Некоглай (настоящее имя Николай Лебедев), как сообщает Telegram-канала Mash, гражданин Молдавии. Его задержали до выяснения личности, так как он отказался предоставить полицейским свой паспорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



