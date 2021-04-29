Блогер, устроивший стрельбу в кальянной Петербурга, будет депортирован
Герой резонансного видео со стрельбой задержан в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МВД РФ.
В сообщении говорится о 22-летнем мигранте по имени Чомичон, который во время записи прямого эфира начал нецензурно выражаться, угрожал оппонентам и открыл стрельбу из сигнального пистолета. При этом запись видео производилась в кальянной.
Ролик, размещенный в интернете несколько месяцев назад, вызвал возмущение у зрителей. После задержания мужчина сказал полиции, что сожалеет о содеянном, объяснив причину своих действий тем, что его оскорбляли во время стрима.
Оказалось, что мужчина находился в России нелегально и суд постановил его депортировать. При этом видео со стрельбой до сих пор доступно в Интернете.
На днях стало известно, что в подмосковной Балашихе во время съемок ролика для TikTok в прямом эфире погиб 21-летний блогер, пытавшийся исполнить трюк с автомобилем.
Ранее Раменский суд Подмосковья приговорил блогера Стаса Решетняка, известного как Reeflay, к шести годам колонии строгого режима. 2 декабря прошлого года он провел стрим, в ходе которого начал избивать свою подругу, которая в итоге умерла.
А вот блогер, снявший в Дубае видео со стрельбой для TikTok, был недавно приговорен судом к шести месяцам тюрьмы, крупному штрафу и депортации из Объединенных Арабских Эмиратов.
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