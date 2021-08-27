Блогер, распыливший газ в лицо женщине, арестован на два месяца

Блогер Евгений Дмитерко, распыливший в Измайловском парке Москвы перцовый баллончик в лицо незнакомой женщины-инвалида, приговорен к аресту.

Он проведет под стражей два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее решение Измайловского суда Москвы.

Дмитерко утверждает, что действовал по указанию своего работодателя Игоря Маслова, известного как блогер Репейник.

Ранее в интернете появилось видео, на котором несколько мужчин насмехаются над женщиной, после чего один из них брызгает ей в лицо из баллончика.

СМИ писали, что нападение организовал YouTube-блогер Репейник, который снимает треш-стримы с нападениями на людей.

Позже стало известно, что пострадавшая 55-летняя женщина является инвалидом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия либо группой лиц).

Блогера Хованского включили в список причастных к экстремизму или терроризму

В июне суд арестовал блогера Юрия Хованского из-за исполнения им песни с оправданием теракта на Дубровке. Позже его включили в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Арест Хованского продлен до 8 сентября.

В августе комик Идрак Мирзализаде был арестован на 10 суток за националистическую шутку про русских.

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ФОТО: pxhere.com
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