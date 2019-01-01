Близкие признались, от чего умер участник «Голоса»

Певец Алексей Сафиулин, участник шоу «Голос», умер, как и сообщалось ранее, в результате сердечного приступа. Родственники 44-летнего артиста опровергли утверждения, что причиной смерти мог стать несчастный случай в ванной. Ранее появились сообщения, что он якобы мог уснуть и захлебнуться водой.

Однако, как рассказала Телеканалу «360» близкая подруга певца, выступавшая с ним последние годы, Елена Решетникова, певец умер буквально на руках у жены, ни о какой ванне речь не идёт. Произошло это дома вечером 8 июня после возвращения Алексея с гастролей в Казани. Сафиулину стало плохо, когда он прилёг отдохнуть, супруга не смогла ничего сделать.

По словам Решетниковой, печальное известие все знакомые восприняли как гром среди ясного неба, поскольку певец никогда не жаловался на здоровье. С СМИ информация о смерти артиста появилась только сегодня.

Алексей Сафиулин был солистом Московской филармонии и Мариинского театра. В 2017 году он принял участие в шестом сезоне шоу «Голос» на «Первом канале». Певец много гастролировал, принимал участие в озвучивании кино и мультфильмов.

