Близ границы Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали неподалеку от границы Киргизии и Китая. Об этом сообщил киргизский институт сейсмологии.
Подземные толчки произошли в 04:23 (01:23 мск). Очаг землетрясения находился на территории Китая в 40 километрах юго-восточнее села Бедель в Киргизии и на расстоянии 80 км от рудника Кумтор.
«В населенных пунктах... интенсивность землетрясения составила: в селах Бедель, Ыштык, Кара-Сай — четыре балла, на руднике Кумтор — около трех баллов», — указали сейсмологи.
По информации МЧС Киргизии, жертв и разрушений в республике нет.
Ранее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, пишет «Свободная пресса».
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