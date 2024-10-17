Близ границы Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали неподалеку от границы Киргизии и Китая. Об этом сообщил киргизский институт сейсмологии.

Подземные толчки произошли в 04:23 (01:23 мск). Очаг землетрясения находился на территории Китая в 40 километрах юго-восточнее села Бедель в Киргизии и на расстоянии 80 км от рудника Кумтор.

«В населенных пунктах... интенсивность землетрясения составила: в селах Бедель, Ыштык, Кара-Сай — четыре балла, на руднике Кумтор — около трех баллов», — указали сейсмологи.

По информации МЧС Киргизии, жертв и разрушений в республике нет.

Ранее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, пишет «Свободная пресса».

