Бизнесмен Виктор Батурин задержан по делу о покушении на мошенничество
Бизнесмена Виктора Батурина задержали в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката предпринимателя Татьяну Тонову.
Защитник уточнила, что с Батуриным проводятся следственные действия. Материалы дела не поступали в суд, отмечает РЕН ТВ.
Ранее Тонова сообщила, что сотрудники Следственного комитета РФ «неожиданно» возбудили уголовное дело против Батурина и провели обыск в доме бизнесмена. Адвокат уточнила, что правоохранителей заинтересовали события 2011 года, когда Батурин и его сестра, предприниматель Елена Батурина, судились из-за акций группы компаний «Интеко». Бизнесмен заподозрил родственницу в хищении 25% акций компании, за которые Батурина должна была выплатить брату рыночную компенсацию.
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