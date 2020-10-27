Красноярского бизнесмена Быкова заподозрили в неуплате налогов
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, который арестован по подозрению в организации заказного убийства, стал фигурантом уголовного дела за неуплату налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
В сообщении ведомства говорится, что Быков подозревается в непредставлении налоговой декларации или включения в документ заведомо ложных сведений.
Ранее Анатолию Быкову было предъявлено окончательное обвинение по статье об организации убийства двух человек.
В 2000-м году Быков был признан виновным в организации покушения на убийство и незаконном приобретении оружия, за что его приговорили к шести с половиной годам условно. Впоследствии формулировка обвинения изменилась на подстрекательство к убийству.
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