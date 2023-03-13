Бизнес-центр горит на северо-востоке Москвы

Пожар возник в здании одного из бизнес-центров на северо-востоке российской столицы. Очевидцы рассказывают о густом дыме, который валит над строением.

Из бизнес-центра проводится эвакуация людей, передают «Известия». Сотрудники МЧС уже прибыли по вызову на место происшествия и развернули пожарные рукава.

Данных о причинах возгорания и возможных пострадавших пока не поступало.

Минувшей ночью в Московской области серьёзный пожар возник на складе в городе Одинцово. Огонь охвати площадь около 4,5 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

