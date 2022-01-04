Bild: Mercedes отзывает более 800 тысяч машин из-за серьезной неисправности
Mercedes отзывает более 800 тысяч автомобилей из-за серьезной неисправности, способной привести к возгоранию. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на соответствующее письмо клиентам, передает РИА Новости.
Как сообщается, неисправность в насосе охлаждающей жидкости. В письме говорится, что в ряде случаев нельзя исключить риск возгорания. В компании порекомендовали клиентам, которых затронула проблема, осторожное вождение и более редкое использование автомобиля. Mercedes работает над решением проблемы.
Отмечается также, что в настоящее время в сервисных центрах данную проблему сложно будет решить из-за дефицита деталей на фоне пандемии. Речь идет о дизельных моделях, выпущенных с января 2017 года по октябрь 2021 года.
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