Bild: Mercedes отзывает более 800 тысяч машин из-за серьезной неисправности

Mercedes отзывает более 800 тысяч автомобилей из-за серьезной неисправности, способной привести к возгоранию. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на соответствующее письмо клиентам, передает РИА Новости.

Как сообщается, неисправность в насосе охлаждающей жидкости. В письме говорится, что в ряде случаев нельзя исключить риск возгорания. В компании порекомендовали клиентам, которых затронула проблема, осторожное вождение и более редкое использование автомобиля. Mercedes работает над решением проблемы.

Отмечается также, что в настоящее время в сервисных центрах данную проблему сложно будет решить из-за дефицита деталей на фоне пандемии. Речь идет о дизельных моделях, выпущенных с января 2017 года по октябрь 2021 года.

