Bild: главу Минэнерго ФРГ увезли в больницу из бундестага

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер был госпитализирован с заседания комитета бундестага. Об этом сообщает издание Bild.



63-летний министр находился на заседании комитета бундестага по экономике, которое проходило в отеле Ritz-Carlton в столице Германии. Около 21:00 местного времени (22:00 по Москве) его госпитализировали в клинику "Шарите".

По данным издания, еще до заседания Альтмайер чувствовал себя плохо, у него была затруднена речь. Причина госпитализации не сообщается.