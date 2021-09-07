Bild: главу Минэнерго ФРГ увезли в больницу из бундестага
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер был госпитализирован с заседания комитета бундестага. Об этом сообщает издание Bild.
63-летний министр находился на заседании комитета бундестага по экономике, которое проходило в отеле Ritz-Carlton в столице Германии. Около 21:00 местного времени (22:00 по Москве) его госпитализировали в клинику "Шарите".
По данным издания, еще до заседания Альтмайер чувствовал себя плохо, у него была затруднена речь. Причина госпитализации не сообщается.
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