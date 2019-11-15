Беременную зверски избили в московском трамвае
Столичный главк Следственного комитета принял в производство уголовное дело об избиении беременной женщины в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на представителя ведомства.
По подозрению в совершении жуткого поступка задержан 41-летний житель Московской области. По данным полиции, в трамвае пьяный хулиган безо всякой причины избил беременную женщину до потери сознания.
Как уточняет сайт «Подмосковье сегодня», ЧП случилось в районе Свиблово. Пострадавшая госпитализирована. Подозреваемый до сих пор находится на свободе – с него взяли подписку о невыезде.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Недоинформированный. На Украине «уличили» Путина в нехватке знаний по транзиту газа
- «Нафтогазу» нужны не скидки, а срыв поставок российского газа в Европу
- Назван основной вратарь сборной России на матч с Бельгией
- В сети обвиняют жертву благовещенского стрелка в издевательствах
- СМИ узнали точную дату большой пресс-конференции Путина