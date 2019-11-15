Беременную зверски избили в московском трамвае

Столичный главк Следственного комитета принял в производство уголовное дело об избиении беременной женщины в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на представителя ведомства.

По подозрению в совершении жуткого поступка задержан 41-летний житель Московской области. По данным полиции, в трамвае пьяный хулиган безо всякой причины избил беременную женщину до потери сознания.

Как уточняет сайт «Подмосковье сегодня», ЧП случилось в районе Свиблово. Пострадавшая госпитализирована. Подозреваемый до сих пор находится на свободе – с него взяли подписку о невыезде.

