Белорусского блогера посадили на 13 лет
Блогера из Белоруссии Эдуарда Пальчиса приговорили к 13 годам лишения свободы. Он осуждён за целый ряд правонарушений, среди которых организация массовых беспорядков и призывы к действиям, наносящим вред национальной безопасности республики. Об этом в пятницу 17 декабря сообщает агентство БЕЛТА. Как отмечается, приговор блогеру вынес Минский городской суд.
В Следственном комитете Белоруссии сообщили, что Пальчис занимался преступной деятельностью начиная с 2016 года, и продолжал совершать преступления на постоянной основе вплоть до того момента, пока его не задержали в сентябре 2020 года.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что немедленно объявит политическую амнистию, если ему докажут, что в стране есть политзаключенные.
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