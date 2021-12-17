Белорусского блогера посадили на 13 лет

Блогера из Белоруссии Эдуарда Пальчиса приговорили к 13 годам лишения свободы. Он осуждён за целый ряд правонарушений, среди которых организация массовых беспорядков и призывы к действиям, наносящим вред национальной безопасности республики. Об этом в пятницу 17 декабря сообщает агентство БЕЛТА. Как отмечается, приговор блогеру вынес Минский городской суд.

В Следственном комитете Белоруссии сообщили, что Пальчис занимался преступной деятельностью начиная с 2016 года, и продолжал совершать преступления на постоянной основе вплоть до того момента, пока его не задержали в сентябре 2020 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что немедленно объявит политическую амнистию, если ему докажут, что в стране есть политзаключенные.

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