Белорусский ОМОН рассеял участников акции в центре Минска
Отряды белорусского ОМОНа в очередной раз разогнали протестную акцию на площади Независимости в Минске. Сегодня вечером туда пришли около 200 человек, передает ТАСС. Поначалу сотрудники милиции не предпринимали активных действий, однако требовали разойтись.
Собравшиеся начали быстро расходиться, когда к площади подъехали 10 автозаков с бойцами ОМОНа, которые ранее отличились жестокостью при разгоне демонстрантов после президентских выборов 9 августа.
Некоторые люди с площади укрылась в ближайшем католическом костёле. Другие ретировались в сторону почтамта. Силовики успели окружить на площади немногочисленную группу участников акции.
На этот раз обошлось без жёсткого прессинга со стороны ОМОНа, однако, судя по всему, окружённых задержат и доставят в участки для оформления протоколов об административном правонарушении.
Между тем, как отмечает Ura.ru, на территории Белоруссии был вновь замечен пассажирский самолет, судя по бортовому номеру, принадлежащий ФСБ России. Информацию о полете лайнера подтверждает сервис мониторинга FlightRadar.
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