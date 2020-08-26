Белорусский ОМОН рассеял участников акции в центре Минска

Отряды белорусского ОМОНа в очередной раз разогнали протестную акцию на площади Независимости в Минске. Сегодня вечером туда пришли около 200 человек, передает ТАСС. Поначалу сотрудники милиции не предпринимали активных действий, однако требовали разойтись.

Собравшиеся начали быстро расходиться, когда к площади подъехали 10 автозаков с бойцами ОМОНа, которые ранее отличились жестокостью при разгоне демонстрантов после президентских выборов 9 августа.

Некоторые люди с площади укрылась в ближайшем католическом костёле. Другие ретировались в сторону почтамта. Силовики успели окружить на площади немногочисленную группу участников акции.

На этот раз обошлось без жёсткого прессинга со стороны ОМОНа, однако, судя по всему, окружённых задержат и доставят в участки для оформления протоколов об административном правонарушении.

Между тем, как отмечает Ura.ru, на территории Белоруссии был вновь замечен пассажирский самолет, судя по бортовому номеру, принадлежащий ФСБ России. Информацию о полете лайнера подтверждает сервис мониторинга FlightRadar.

