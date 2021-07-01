Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание в Нидерландах

Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на севере Нидерландов, сообщает пресс-служба Вооружённых сил Бельгии.

В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошёл на авиабазе в городе Леуварден, а более подробную информацию пообещали предоставить позднее.

По данным информационного агентства Belga, пострадали два человека, в том числе пилот.

Ранее в юго-западной части Англии потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Hawk T1, принадлежащий военно-морской авиации, сообщает РИА ФАН. Пилоты успели катапультироваться.

