Бастрыкин завел уголовное дело против краснодарского судьи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин завел дело против судьи Анапского районного суда Краснодарского края, вымогавшего у предпринимателя взятку размером 64 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

По предварительной версии, с декабря 2018 года по февраль 2019 года подозреваемый Владимир Стародубцев совместно со своим сыном Александром Стародубцевым и Геннадием Еременко требовал от предпринимателя 64 миллиона рублей якобы для взятки судьям Краснодарского краевого суда для принятия в пользу пострадавшего решения по вопросам собственности земельных участков.

По словам Петренко, Стародубцеву вменяется "покушение на мошенничество в особо крупном размере". Преступные действия Стародубцева были пресечены сотрудниками ФСБ.

