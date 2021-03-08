Бастрыкин поручил передать уголовное дело о ДТП с семью погибшими под Самарой в СК
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в СК возбуждённое полицией уголовное дело по факту смертельного ДТП в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Трагедия произошла утром 8 марта на 8 км автодороги «Самара - Тольятти» в районе посёлка Курумоч. В результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen и грузовика Isuzu погибли семь человек, в том числе несовершеннолетний.
Было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц».
Предполагается, что правила нарушил водитель легкового автомобиля, сообщает РЕН ТВ. По предварительной информации, причиной трагедии стал выезд на полосу встречного движения.
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