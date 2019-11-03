Бастрыкин взял под контроль расследование убийства главы центра «Э» Игнушетии
Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, взял под личный контроль ход уголовного дела головного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, застреленного в Москве 2 ноября. Такую информацию сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — цитирует официальное заявление ведомства RT.
По данным СМИ, правоохранители разыскивают троих подозреваемых, участвовавших в нападении и убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. ЧП произошло 2 ноября на улице Академика Анохина. Неизвестные открыли огонь по Эльджаркиева и его брату, а затем скрылись. Мужчины скончались от полученных ранений.
В СК РФ заявили также, что убийство Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда в Москве 2 ноября было совершено группой лиц по предварительному сговору.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»)», - цитируют Известия слова Светланы Петренко.
В настоящее время изучаются материалы камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции обнаружили брошенный преступниками автомобиль, отмечает Газета.ru
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