Банк «Траст» прокомментировал арест топ-менеджера

Арест первого зампреда правления банка "Траст" Михаила Хабарова стал неожиданным и неприятным событием, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

«Уверены, что Михаил, оставшись на свободе, оказал бы следствию полное содействие. Поэтому считаем, что суд избрал избыточную меру пресечения», - отметили в «Трасте».

Ранее суд арестовал бизнесмена до 30 ноября по подозре6нию в мошенничестве. Бывший деловой партнер топ-менеджера обвинил Хабарова к хищении 900 миллионов рублей.

