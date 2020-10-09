Банк «Траст» прокомментировал арест топ-менеджера
Арест первого зампреда правления банка "Траст" Михаила Хабарова стал неожиданным и неприятным событием, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
«Уверены, что Михаил, оставшись на свободе, оказал бы следствию полное содействие. Поэтому считаем, что суд избрал избыточную меру пресечения», - отметили в «Трасте».
Ранее суд арестовал бизнесмена до 30 ноября по подозре6нию в мошенничестве. Бывший деловой партнер топ-менеджера обвинил Хабарова к хищении 900 миллионов рублей.
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