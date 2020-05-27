Банду убийц директора ТЦ арестовали в Подмосковье

Банда убийц обезврежена в Московской области. Сотрудники правоохранительных органов арестовали 5 человек по подозрению в расправе над директором торгового центра в Солнечногорске. Об этом информирует региональное следственное управление Следственного комитета.

Убийство было совершено 4 июня прошлого года в поселке Поварово. Директор местного ТЦ был застрелен из пистолета в тот момент, когда он заходил в свой магазин. Силовикам удалось по горячим следам задержать сожительницу убитого. Именно она, как оказалось, заказала убийство мужчины.

Выяснилось также, что ещё в 2017 году та же женщина организовала разбойное нападение на своего сожителя. При отработке контактов обвиняемой и ее сына был установлен круг подозреваемых - пятеро мужчин в возрасте от 32 до 44 лет, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

В ходе обысков по местам жительства предполагаемых злоумышленников найдены пистолет с глушителем и патроны, а также мотоцикл, на котором исполнители перемещались в момент убийства. Троих подозреваемых суд уже отправил в следственный изолятор. Меру пресечения еще двоим изберут завтра.

