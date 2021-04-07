Банду патологоанатомов задержали в Брянске
Сотрудников патологоанатомического отделения Брянской областной больницы задержали подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.
По версии следствия, группа из 18 человек, в которую входили 11 сотрудников лечебного учреждения и 7 ритуальных агентов, брали с граждан деньги за ускоренную выдачу тел их родственников.
В полиции рассказали, что задержанные вводили в заблуждение родственников умерших и требовали от них денежное вознаграждение за более раннюю выдачу - от трёх до семи тысяч рублей. От действий мошенников пострадали более 80 граждан, ущерб составил более 400 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании мер пресечения.
Ранее в Липецкой области в период карантина зафиксировали резкий рост числа преступлений с использованием информационных технологий, передаёт ОТР. В основном на уловки преступников попадались пенсионеры и жители сельских районов, совершавшие покупки онлайн.
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