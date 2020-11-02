Баку заявил об уничтожении армянского ЗРК «КУБ»

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении армянского зенитного ракетного комплекса «КУБ» на территории Тертерского района республики.

Как сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook, около 18.00 часов по местному времени зенитно-ракетный комплекс ВС Армении был уничтожен в селе Чардаглы в Тертерском районе.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстреле мирного населения. Несмотря на несколько соглашений Еревана и Баку о прекращении огня, боевые действия в зоне конфликта продолжаются.

