Байден назвал инциденты с применением оружия в США международным позором
Президент США Джо Байден заявил, что акты насилия с применением огнестрельного оружия в США ежегодно обходятся государству в 280 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Насилие с применением оружия в этой стране - это эпидемия и международный позор», - подчеркнул американский лидер.
Рассказывая о мерах, ужесточающих регулирование в сфере оборота оружия, Байден отметил, что они не противоречат второй поправке к конституции, которая гарантирует гражданам США право на хранение и ношение оружия.
В Белом доме заявили, что глава государства не будет дожидаться одобрения соответствующих законопроектов Конгрессом США и примет меры в соответствии со своими полномочиями. В частности, американский Минюст в течение 30 дней выработает свое предложение против самодельных пистолетов, которые можно купить в виде набора деталей и самостоятельно собрать в домашних условиях.
Ранее в американском штате Колорадо мужчина устроил стрельбу на парковке супермаркета King Soopers, сообщает Ura.ru. Погибли шесть человек, преступник задержан.
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