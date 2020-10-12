Бабушка не угодила: раскрыты причины тройного убийства в Бору

Стали известны подробности трагедии в Нижегородской области, где в городе Бор убиты трое человек и трое ранены. Очевидцы рассказали, что огонь из ружья открыл 18-летний молодой человек после ссоры с бабушкой.

Как передает РЕН ТВ, свидетели говорят, что знают этого юношу - он проживает в одном из ближайших домов. Сначала смертельное ранение получил сосед, который подоспел на звуки выстрелов.

Затем злоумышленник вышел к остановке общественного транспорта и застрелил там еще двух человек. Бабушка стрелка тяжело ранена. Она госпитализирована вместе с ещё двумя тяжело пострадавшими женщинами.

Один из местных жителей рассказал «360», что подозреваемый произвёл в общей сложности порядка 10 выстрелов.

Как уточняют «Известия», стрельбу открыл 18-летний Данил Мохнатов. Он убежал и спрятался в лесу, предположительно, с двумя ружьями. По другой версии, он мог скрыться на автомобиле Kia. Сейчас идут его розыски. В Борский район направлен спецназ.