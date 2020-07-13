Азербайджан заявил об уничтожении армянского опорного пункта

Азербайджанские военные в ходе ночного боя с применением танков, артиллерии и миномётов уничтожили армянский опорный пункт, заявили в Минобороны Азербайджана. Там утверждают, что противник потерял артиллерийские установки, автомобильную технику, а также понёс потери в живой силе, передаёт РИА Новости. Со стороны Азербайджана погиб один человек — старший лейтенант.

Обстановка обострилась в воскресенье на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Обе стороны обвинили друг друга в обстрелах.

В Армении утверждают, что азербайджанцы пытались захватить опорный пункт. А утром в понедельник возобновили артиллерийский обстрел армянских позиций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что осуждает «провокационные действия Азербайджана».

