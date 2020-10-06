Азербайджан заявил об обстреле территории с нефтепроводом Баку - Тбилиси - Джейхан
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о ракетном обстреле со стороны Армении территории, где проходит нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан. Об этом сообщает ТАСС.
По данным азербайджанского ведомства, ракеты со стороны Армении были направлены около 21.00 вечера (20.00 мск). Отмечается, что попытка обстрела "была пресечена" армией Азербайджана. Других подробностей не приводится.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха вновь обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в начала артиллерийских обстрелов. Жертвы есть и среди мирного населения. В нескольких населенных пунктах провели эвакуацию жителей.
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