Азербайджан уточнил данные о погибших мирных жителях в Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана обнародовала обновлённые данные, согласно которым в результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 100 мирных граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении уточняется, что гражданские лица погибли «в результате обстрелов с армянской стороны населенных пунктов Азербайджана из тяжёлой артиллерии и ракетных систем». Также в сообщении говорится, что в период с 27 сентября по 7 декабря по этой же причине были ранены 416 мирных жителей.

Кроме того, в Генпрокуратуре заявили, в результате военных действий в зоне конфликта Нагорном Карабахе был нанесён ущерб 4 186 жилым домам, 548 гражданским объектам и 135 многоэтажным зданиям.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении с 10 ноября боевых действий и вводе в зону конфликта российских миротворцев.

