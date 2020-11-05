Азербайджан уточнил число погибших мирных жителей

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с 27 сентября по 5 ноября, в результате обстрелов армянской стороной, погибли 92 мирных жителя с азербайджанской стороны, 404 человека получили ранения.



В сообщении ведомства также говорится, что с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе были повреждены 100 многоквартирных зданий, 2 971 частное домовладение и 502 других гражданских объекта.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Боевые действия продолжаются несмотря на три соглашения о перемирии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов остановить войну в Нагорном Карабахе, если Армения выведет свои войска из оккупированных территорий.