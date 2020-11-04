Азербайджан сообщил о потерях и отступлении армянских войск

По данным ведомства, днём 3 ноября и в ночь на 4 ноября подразделения армянских ВС атаковали азербайджанские позиции и населённые пункты на Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Зангиланском и Губадлинском направлениях.

Минобороны отмечает, что противник потерял «большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 3 гаубицы-пушки Д-30, 1 зенитная установка "Застава М-55", 1 тактический БПЛА, 3 военных грузовика».

Азербайджанское ведомство подчёркивает, что войска республики контролируют осбстановку в зоне конфликта.

Бои в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстреле мирного населения. Несмотря на несколько соглашений Еревана и Баку о прекращении огня, боевые действия в зоне конфликта продолжаются.

