Автоцистерна с ядохимикатами опрокинулась на Ямале

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) инициировала проверку по факту ДТП с участием автоцистерны, перевозившей ядохимикаты, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл 13 января в Тазовском районе ЯНАО. В районе автодороги "посёлок Коротчаево - посёлок Тазовский" опрокинулась автоцистерна. В результате произошёл разлив метанола на почву. Площадь разлива устанавливается.

Прокуратура проверит исполнение законодательства при перевозке опасных веществ (ядохимикатов).

Ранее во Владимирской области в результате схода с рельсов грузового поезда произошел локальный разлив мазута, сообщает Ura.ru. В МЧС рассказали, что площадь пятна на месте инцидента составила 12,5 тысячи квадратных метров.