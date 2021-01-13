Автоцистерна с ядохимикатами опрокинулась на Ямале
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) инициировала проверку по факту ДТП с участием автоцистерны, перевозившей ядохимикаты, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл 13 января в Тазовском районе ЯНАО. В районе автодороги "посёлок Коротчаево - посёлок Тазовский" опрокинулась автоцистерна. В результате произошёл разлив метанола на почву. Площадь разлива устанавливается.
Прокуратура проверит исполнение законодательства при перевозке опасных веществ (ядохимикатов).
Ранее во Владимирской области в результате схода с рельсов грузового поезда произошел локальный разлив мазута, сообщает Ura.ru. В МЧС рассказали, что площадь пятна на месте инцидента составила 12,5 тысячи квадратных метров.
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