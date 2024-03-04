Автосервис в Химках горит на площади 1 тысячи квадратных метров
4 марта 202412:03
Помещения автосервиса горят в подмосковных Химках на площади не менее одной тысячи квадратных метров. Экстренное сообщение распространило МЧС на своих сетевых ресурсах.
По данным ведомства, самостоятельно на улицу при возникновении пожара вышли пять человек. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. В тушении пожара задействовано более 10 единиц спецтехники.
Загоревшийся автосервис расположен в микрорайоне Сходня на Октябрьской улице. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пожарным уже удалось локализовать возгорание.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru