Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят из-за ремонта

Пресс-служба Минтранса сообщила в Telegram-канале, что движение будет перекрыто с 04:00 до 16:00 по московскому времени. Связано это будет с ремонтно-восстановительными работами.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что установка первого пролета Крымского моста уже завершена.

Ранее СМИ сообщили о возможной отставке замглавы Минтранса после взрыва на Крымском мосту. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

