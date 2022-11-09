Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят из-за ремонта

Движение автомобилей по пострадавшему в результате теракта Крымскому мосту будет приостановлено на двенадцать часов 12 ноября. Об этом заявили представители российского Министерства транспорта.

В Минтрансе сообщили о перерывах в движении машин по Крымскому мосту

Пресс-служба Минтранса сообщила в Telegram-канале, что движение будет перекрыто с 04:00 до 16:00 по московскому времени. Связано это будет с ремонтно-восстановительными работами.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что установка первого пролета Крымского моста уже завершена.

Ранее СМИ сообщили о возможной отставке замглавы Минтранса после взрыва на Крымском мосту. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РемонтТерактКрымский Мост
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