Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят из-за ремонта
Движение автомобилей по пострадавшему в результате теракта Крымскому мосту будет приостановлено на двенадцать часов 12 ноября. Об этом заявили представители российского Министерства транспорта.
Пресс-служба Минтранса сообщила в Telegram-канале, что движение будет перекрыто с 04:00 до 16:00 по московскому времени. Связано это будет с ремонтно-восстановительными работами.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что установка первого пролета Крымского моста уже завершена.
Ранее СМИ сообщили о возможной отставке замглавы Минтранса после взрыва на Крымском мосту. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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