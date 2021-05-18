Автомобиль в Москве сбил трех пешеходов
18 мая 202112:00
Водитель автомобиля на юго-востоке Москвы выехал на тротуар и сбил пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Инцидент произошел на Волгоградском проспекте. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, в результате чего и произошло ДТП, передает ТАСС.
Пешеходы получили незначительные травмы. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Патриарх призвал запретить в РФ суррогатное материнство для иностранцев
- Песков: Новая встреча Путина с Лукашенко может пройти в конце мая
- Суд признал законным отказ СК возбудить дело о возможном отравлении Навального
- Песков рассказал о планах Путина на летний отдых
- «Не гадайте на кофейной гуще». Песков прокомментировал слухи о встрече Путина и Байдена в Швейцарии
- Госдума запретила в России звуковую рекламу на улицах
- Температура воздуха в Москве побила рекорд 19 века
- Врач рассказал о риске возникновения тромбов в жару
- В тюменском городе все школы эвакуировали из-за сообщений о бомбах
- Путин анонсировал скорый запуск в оборот четвертой вакцины от коронавируса
17 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru