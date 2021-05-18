Автомобиль в Москве сбил трех пешеходов

Водитель автомобиля на юго-востоке Москвы выехал на тротуар и сбил пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на Волгоградском проспекте. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, в результате чего и произошло ДТП, передает ТАСС.

Пешеходы получили незначительные травмы. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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