Вандалы напали на посольство РФ в Германии
Вандалы напали на Генеральное консульство России в Бонне, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на представителей дипмиссии.
Это произошло в ночь на 22 февраля. В результате внешняя сторона ограды, информационный стенд и почтовый ящик посольства были запачканы красной краской. Полиция проинформирована о произошедшем, ведется расследование данного инцидента совместно с Генеральным консульством.
В дипмиссии осудили акт вандализма и потребовали от властей Германии принятия мер по привлечению к ответственности всех причастных.
Ранее на посольство РФ в Канаде напали неизвестные с зажигательной смесью.
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