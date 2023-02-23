Вандалы напали на посольство РФ в Германии

Вандалы напали на Генеральное консульство России в Бонне, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на представителей дипмиссии.

Это произошло в ночь на 22 февраля. В результате внешняя сторона ограды, информационный стенд и почтовый ящик посольства были запачканы красной краской. Полиция проинформирована о произошедшем, ведется расследование данного инцидента совместно с Генеральным консульством.

В дипмиссии осудили акт вандализма и потребовали от властей Германии принятия мер по привлечению к ответственности всех причастных.

Ранее на посольство РФ в Канаде напали неизвестные с зажигательной смесью.



