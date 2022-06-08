Автомобиль врезался в толпу людей в центре Берлина

Автомобиль въехал в толпу в районе Шарлоттенбург на западе Берлина и врезался в витрину магазина, 10 человек получили травмы. Об этом сообщает телерадиокомпания RBB 24 со ссылкой на пожарную часть.

Отмечается, что водитель автомобиля уже задержан представителями местной полиции. Как минимум 10 человек пострадали, некоторые из них получили серьезные травмы. Инцидент произошел на пересечении улиц Ранкештрассе и Тауэнцинштрассе.

При этом полиции предстоит выяснить, был ли наезд умышленным или случайным. На месте работает пожарная команда из 60 работников.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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