Автомобиль врезался в автобусную остановку в центре Москвы, об этом пишет ТАСС. По предварительным данным, инцидент произошёл на Садово-Триумфальной улице в столице.

Между тем, по данным РЕН ТВ, в результате аварии пострадали несколько человек. Все они находились в автомобиле Hyundai. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В середине октября аналогичный инцидент произошел в подмосковном Павловском Посаде. Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта после ДТП. К счастью обошлось без жертв, однако не менее трёх человек получили травмы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные полиции.

Авария произошла на 68-м километре Горьковского шоссе по направлению в сторону столицы. Столкнулись две машины, следовавшие в попутном направлении, после чего одна из них наехала остановку автобуса.

