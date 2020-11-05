Автомобиль врезался в автобусную остановку в центре Москвы
Автомобиль врезался в автобусную остановку в центре Москвы, об этом пишет ТАСС. По предварительным данным, инцидент произошёл на Садово-Триумфальной улице в столице.
Между тем, по данным РЕН ТВ, в результате аварии пострадали несколько человек. Все они находились в автомобиле Hyundai. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В середине октября аналогичный инцидент произошел в подмосковном Павловском Посаде. Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта после ДТП. К счастью обошлось без жертв, однако не менее трёх человек получили травмы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные полиции.
Авария произошла на 68-м километре Горьковского шоссе по направлению в сторону столицы. Столкнулись две машины, следовавшие в попутном направлении, после чего одна из них наехала остановку автобуса.
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