Автомобиль въехал в самолет в Пулкове

Столкновение машины с авиалайнером произошло в аэропорту Пулковов Саанкт-Петербурге. Как сообщает северо-западное следственное управление на транспорте Следственного комитета, случилось это накануне. По уточнённым данным, служебный автомобиль воздушной гавани столкнулся с частным самолётом, передает RT.

В результате произошедшего фюзеляж бизнес-джета получил повреждения. О пострадавших информация не поступала. Частный самолет готовился выполнить чартерный рейс. По факту инцидента проводится проверка.

Следственный комитет обнародовал фотоизображения с места происшествия. На них виден микроавтобус, который врезался в бок самолета. У бизнес-джета ободрана краска, заметна вмятина на конструкциях правого крыла.





