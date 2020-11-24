Автомобиль въехал в пешеходов в Москве
24 ноября 202014:14
На северо-западе Москвы после столкновения двух автомобилей машина сбила троих пешеходов, один из них погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД.
По словам собеседника агентства, пострадали еще двое, среди них есть ребенок.
Уточняется, что ДТП произошло на улице маршала Бирюзова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 326 / сут.
Умерли
37 031+491 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+23 226 / сут.
- Роспотребнадзор: маски – новая нормальность
- Жена заявила в полицию на захватившего своих детей в заложники под Петербургом
- Автомобиль въехал в пешеходов в Москве
- Вакцина «Спутник V» показала эффективность более 95%
- Харитонов принял извинения Яндиева за избиение
24 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru