Автомобиль въехал в пешеходов в Москве

На северо-западе Москвы после столкновения двух автомобилей машина сбила троих пешеходов, один из них погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД.



По словам собеседника агентства, пострадали еще двое, среди них есть ребенок.



Уточняется, что ДТП произошло на улице маршала Бирюзова.

