Автомобиль въехал в пешеходов в Москве

На северо-западе Москвы после столкновения двух автомобилей машина сбила троих пешеходов, один из них погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД.

По словам собеседника агентства, пострадали еще двое, среди них есть ребенок.

Уточняется, что ДТП произошло на улице маршала Бирюзова.

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ФОТО: pixabay.com
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