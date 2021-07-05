Автомобиль упал с моста в КЧР, один человек погиб
Автомобиль упал в реку во время обрушения моста над рекой Кубань в Карачаево-Черкесии, водитель транспортного средства погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ по республике.
Обрушение произошло в ауле Каменномост Карачаевского района. Разрушилась плита моста, в реку упал передвигавшийся по нему автомобиль. Погибший водитель был местным жителем.
Следователи проводят доследственную проверку по данному инциденту. Отмечается, что тело погибшего было найдено при въезде в поселок Мара-Аягъы.
Прокуратура республики передает, что по факту обрушения моста также инициирована проверка. Дорога в настоящий момент перекрыта.
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