Автомобиль упал с моста в КЧР, один человек погиб

Автомобиль упал в реку во время обрушения моста над рекой Кубань в Карачаево-Черкесии, водитель транспортного средства погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ по республике.

Обрушение произошло в ауле Каменномост Карачаевского района. Разрушилась плита моста, в реку упал передвигавшийся по нему автомобиль. Погибший водитель был местным жителем.

Следователи проводят доследственную проверку по данному инциденту. Отмечается, что тело погибшего было найдено при въезде в поселок Мара-Аягъы.

Прокуратура республики передает, что по факту обрушения моста также инициирована проверка. Дорога в настоящий момент перекрыта.

