Автомобиль сбил трёх российских паралимпийцев в Тульской области

Автомобиль сбил в Тульской области трёх инвалидов-колясочников, участников паралимпийской сборной России, после чего уехал с места происшествия, сообщает региональное управление МВД. ЧП случилось накануне вечером в Алексинском районе, передаёт RT.

Как сообщает издание «Тульские новости», автомобиль наехал на членов сборной России по бочча. Это паралимпийский вид спорта, близкий к боулингу, для игроков с поражением центральной нервной системы и травм позвоночника. Сейчас на тренировочной базе в Алексине проходит подготовка к международным соревнованиям по нему.

По данным издания, пострадавшие паралимпийцы чувствуют себя относительно неплохо после ДТП, однако 21-летняя Диана Цыплина из Краснодара получила травму головы и попросила о госпитализации. Не исключено, что у спортсменки сотрясение мозга. Двое других уже отпущены из больницы домой.

Полиция устанавливает личность виновника ДТП и его местонахождение.

