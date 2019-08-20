Автомобиль сбил трёх российских паралимпийцев в Тульской области
Автомобиль сбил в Тульской области трёх инвалидов-колясочников, участников паралимпийской сборной России, после чего уехал с места происшествия, сообщает региональное управление МВД. ЧП случилось накануне вечером в Алексинском районе, передаёт RT.
Как сообщает издание «Тульские новости», автомобиль наехал на членов сборной России по бочча. Это паралимпийский вид спорта, близкий к боулингу, для игроков с поражением центральной нервной системы и травм позвоночника. Сейчас на тренировочной базе в Алексине проходит подготовка к международным соревнованиям по нему.
По данным издания, пострадавшие паралимпийцы чувствуют себя относительно неплохо после ДТП, однако 21-летняя Диана Цыплина из Краснодара получила травму головы и попросила о госпитализации. Не исключено, что у спортсменки сотрясение мозга. Двое других уже отпущены из больницы домой.
Полиция устанавливает личность виновника ДТП и его местонахождение.
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