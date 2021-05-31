Автомобиль сбил двух пешеходов в Казани
Легковой автомобиль сбил двух пешеходов на переходе в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на татарстанский Минздрав.
Инцидент произошел на пешеходном переходе перекрестка улиц Бондаренко и Волгоградской. В результате наезда автомобиля пострадали 18-летняя девушка и 60-летний мужчина. Оба госпитализированы, их состояние не уточняется.
По данным ведомства, водитель автомобиля получила сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа и ушибы, однако отказалась от госпитализации.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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