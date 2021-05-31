Автомобиль сбил двух пешеходов в Казани

Легковой автомобиль сбил двух пешеходов на переходе в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на татарстанский Минздрав.

Инцидент произошел на пешеходном переходе перекрестка улиц Бондаренко и Волгоградской. В результате наезда автомобиля пострадали 18-летняя девушка и 60-летний мужчина. Оба госпитализированы, их состояние не уточняется.

По данным ведомства, водитель автомобиля получила сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа и ушибы, однако отказалась от госпитализации.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.









