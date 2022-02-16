Автомобиль протаранил жилой дом в центре Москвы

Автомобиль протаранил здание на улице Новослободской в центре Москвы, ДТП произошло в районе дома 43/63. Об этом написал столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, причиной стало то, что водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на тротуар и врезался в здание магазина.

По данным «Известий», в результате ДТП пострадали несколько человек. В настоящий момент на место выехали оперативные службы, которые ликвидируют последствия аварии.

Кроме того, сильно повреждена одна из витрин магазина, расположенного на первом этаже здания. Сам автомобиль также значительно деформирован.

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ФОТО: РИА Новости
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