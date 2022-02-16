Автомобиль протаранил жилой дом в центре Москвы
Автомобиль протаранил здание на улице Новослободской в центре Москвы, ДТП произошло в районе дома 43/63. Об этом написал столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, причиной стало то, что водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на тротуар и врезался в здание магазина.
По данным «Известий», в результате ДТП пострадали несколько человек. В настоящий момент на место выехали оперативные службы, которые ликвидируют последствия аварии.
Кроме того, сильно повреждена одна из витрин магазина, расположенного на первом этаже здания. Сам автомобиль также значительно деформирован.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- СМИ: Минспорт и РФС согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ
- За проезд в метро Санкт-Петербурга в «вонючей» одежде введут штрафы
- Силуанов заявил, что у России есть план на случай санкций Запада
- Рада приняла закон об очередном выходе Украины из соглашения СНГ
- Членство крымского депутата в «Единой России» приостановили после смертельного ДТП
- В Госдуме занялись вопросами трудовых мигрантов
- Россиянин Буров выиграл бронзу в лыжной акробатике
- Госдума приняла закон, ужесточающий наказание для педофилов
- Количество посещений музеев Кремля упало из-за пандемии в пять раз
- Столица Таиланда Бангкок сменит официальное название
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru